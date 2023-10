Fragen rund um die Herausforderungen beim Verkauf der eigenen Apotheke oder Praxis standen im Zentrum einer Untersuchung der Apobank unter 400 Heilberuflern aus den Bereichen Humanmedizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Wie das Geldinstitut mitteilt, entstand aus den Antworten eine Gegenüberstellung, die einerseits die Erwartungen der Noch-Inhaber aufzeigt und andererseits die tatsächlichen Erfahrungen der ehemaligen Selbständigen darlegt.

Abgabeprozess schneller als vermutet

Demnach läuft der Abgabeprozess grundsätzlich schneller als gedacht: Während die Schätzungen im Vorfeld bei zwei Jahren und vier Monaten lägen, seien es in der Realität im Schnitt acht Monate weniger, die die befragten Ex-Inhaber für den Prozess benötigt hätten. Dabei steige gut die Hälfte sofort aus, während sich die anderen für einen sanften Übergang in den Ruhestand entscheiden und durchschnittlich noch 20 Monate gemeinsam mit ihrer Nachfolge im Dienst blieben.

Mühsame Wertermittlung

Auf die Frage, welche Kriterien bei der Abgabe besonders herausfordernd sein werden, nannten 69 Prozent der Noch-Inhaber, einen geeigneten Interessenten zu finden. In der Praxis gestaltete sich dieser Punkt zwar etwas leichter als gedacht, dennoch machten laut der Untersuchung 37 Prozent tatsächlich diese Erfahrung. Gut die Hälfte habe an eine zuvor unbekannte Person abgegeben, 24 Prozent an einen Kollegen und neun Prozent an ein Familienmitglied. Auch das persönliche Netzwerk kann laut Apobank hilfreich sein und habe bei 14 Prozent zum Erfolg geführt.