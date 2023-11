10.000 Unterschriften für Staatssekretär Franke

10.000 Solidaritätsunterschriften von besorgten Patientinnen und Patienten aus dem ländlich geprägten Schwalm-Eder-Kreis (Hessen) haben 34 der insgesamt 39 Apotheken im Landkreis gesammelt. Sie fordern ihren direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Edgar Franke (SPD), der zugleich parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit ist, auf, sich stärker für eine nachhaltige Sicherstellung der Arzneimittelversorgung der Menschen im ländlichen Raum durch die Apotheke vor Ort einzusetzen.

Schon fünf nach Zwölf!

Diese Unterschriften sollen den Verantwortlichen im Bundesgesundheitsministerium verdeutlichen, „dass die Uhr bei der wohnortnahen Arzneimittelversorgung der Menschen bereits auf ‚5 nach 12‘ steht und im Schwalm-Eder-Kreis einige Kommunen mittlerweile sogar schon über gar keine eigene Apotheke mehr verfügen“, wie es in einer Pressemitteilung des Hessischen Apothekerverbandes (HAV) heißt. Apotheker Nils-Steffen Grönig aus Felsberg-Gensungen, der die Unterschriftensammlung im Landkreis gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen koordiniert hat, findet, dass Franke die Problemstellungen im ländlichen Raum eigentlich besonders bekannt sein sollte. „Die Bevölkerung macht sich ernsthafte Sorgen darüber, wie ihre Arzneimittelversorgung in der Zukunft aussehen soll“, ist Gröning nicht erst seit der Unterschriftensammlung überzeugt.

Pünktlich vor dem nächsten Apothekenprotesttag in Hessen am Mittwoch, dem 15. November wurden die Unterschriften jetzt auf die Reise nach Berlin geschickt. Begleitet werden sie von einem offenen Brief an den Staatssekretär, den alle teilnehmenden Apotheken unterzeichnet haben. Dieser liegt ab dieser Woche auch in den Apotheken des nordhessischen Landkreises aus.