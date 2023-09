Apotheker-Kritik – Lauterbach rechtfertigt sich bei Bild

„Apotheker-Aufstand gegen Lauterbach“ war am vergangenen Dienstag in der Bild-Zeitung zu lesen. Der Bundesgesundheitsminister war just an dem Tag auch bei dem Springer-Blatt zum Interview geladen. Die Lieferengpässe habe er nur „geerbt“, erklärte er dort – zu den Forderungen der Apothekerschaft sagte er nichts.