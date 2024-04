Cannabis auf BtM-Rezept wird weiterhin nicht retaxiert

Seit 1. April sind Cannabis, Dronabinol und das Fertigarzneimittel Sativex keine Betäubungsmittel mehr. Sie können also auf E-Rezept bzw. auf Muster 16 verordnet werden. Allerdings ist die Umstellung in der Software noch nicht vollständig erfolgt. Das heißt, die Präparate sind noch als Betäubungsmittel gelistet, weswegen immer noch entsprechende BtM-Rezepte in den Apotheken aufschlagen. Zum 1. Mai sollte die Umstellung in der Software erfolgen.

Übergangsfrist endet eigentlich am 1. Mai

Auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) hatten die Kassen sich bereit erklärt, die Verschreibung und Abgabe von Cannabis auf einem BtM-Rezept für einen befristeten Übergangszeitraum zu akzeptieren. Für die Abrechnung von Cannabis- und Dronabinol-Verordnungen gegenüber den Krankenkassen sei es unerheblich, ob über ein Muster-16-Rezept oder ersatz- oder hilfsweise über den entsprechenden Teil des BtM-Rezeptes abgerechnet werde.