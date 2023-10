Lauterbach will Notdienste besser vergüten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Vergütung der Notdienste anheben. Das sagte er in einem Interview mit der „Apotheken Umschau“, das an diesem Dienstag veröffentlicht wurde. Die Unterstützung müsse gezielt erfolgen, insbesondere in „strukturschwachen Gebieten“. „Es gibt Apotheken auf dem Land, die zum Teil zwei Notdienste pro Woche machen. Das ist beachtlich. Ich kenne wenige Berufsgruppen, die dazu noch bereit wären“, so Lauterbach. Wie zuvor schon, stellte der Minister zudem in Aussicht, die Kompetenz der Apotheker und Apothekerinnen stärker nutzen zu wollen – etwa in der Prävention von Schlaganfällen und Herzinfarkten.

Das erklärte Lauterbach in Zusammenhang mit der fehlenden Wertschätzung, die die Apothekerschaft ihm immer wieder vorwirft. Der Minister hielt der ABDA vor, sie vermittele den Eindruck, dass die Erhöhung des Honorars von 8,35 auf 12 Euro die „einzige Möglichkeit“ wäre, Wertschätzung zu zeigen. „Das macht es für mich schwierig, da wir derzeit geringe finanzielle Spielräume haben.“ Welche konkreten Möglichkeiten er sonst noch sehe, das wollte er mit Verweis auf die internen Beratungen zum Gesetzentwurf nicht verraten.