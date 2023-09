Comirnaty Omicron XBB.1.5 – wann kommen die Kinderimpfstoffe?

Ab kommendem Montag, den 18. September, wird die erste Teilmenge des an die aktuell kursierenden Omikron-Subvarianten angepassten COVID-19-Impfstoffes von Biontech/Pfizer ausgeliefert. Dies gilt allerdings nur für die Erwachsenen-Vakzinen. Die Impfstoffe für Säugling/Kleinkinder bzw. Kinder folgen am 25. September bzw. am 2. Oktober – in Vials mit zehn bzw. sechs Dosen.