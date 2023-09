Die „Lange Nacht des Impfens“ kommt

In einem Rundschreiben an die Mitglieder appellieren sie an die Apotheken: „Als öffentliche Apotheken können Sie einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen ermöglichen. In Ihrer Apotheke erreichen Sie auch Kundinnen und Kunden ohne Hausarzt, Berufstätige und Spontane und können so ergänzend zur hausärztlichen Versorgung ein sinnvolles Impfangebot machen.“

Gnekow und Müller sehen in der Aktion aber auch eine berufspolitische Bedeutung. Da die Apotheken 2022 erst ab Ende Oktober impfen durften, werde die aktuelle Grippeimpfsaison erstmals vollständig zeigen, welchen Unterschied das Impfen in den Apotheken zur Steigerung der Impfquoten machen kann. Auch deshalb ruft der BVVA zur Teilnahme an den Grippeimpfungen auf.

Auf der BVVA-Homepage will der Verband eine Liste der Apotheken veröffentlichen, die an der Aktion teilnehmen. Interessierte Apotheken können sich hier anmelden.