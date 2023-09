An XBB.1.5 angepasste COVID-19-Vakzine von Moderna in der EU zugelassen

Wer sich in diesem Jahr mit einem an aktuell zirkulierende COVID-19-Varianten angepassten Impfstoff impfen lassen möchte, dem stand in Deutschland bislang nur das Präparat Co­mir­na­ty® Omi­cron XBB.1.5 des Anbieters Biontech/Pfizer zur Verfügung. Das hat sich nun geändert. Die Europäische Kommission hat die Vakzine SpikevaxTM XBB.1.5 des Anbieters Moderna am heutigen Freitag zugelassen. Die Zulassungsempfehlung hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erst am gestrigen Donnerstag ausgesprochen.