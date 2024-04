Semaglutid: vom Antidiabetikum zum Lifestyle-Arzneimittel

Erst Semaglutid-Hype, dann Engpass

Die negativen Auswirkungen dieser Bestrebungen haben im Jahr 2023 für Schlagzeilen gesorgt, dem Hype in den sozialen Medien folgten Engpässe in der Versorgung von Typ-2-Diabetikern mit Semaglutid sowie Fälschungen der Präparate und massive Off-label-Anwendungen. Dieser Hype erklärt sich aber auch mit einem Blick in das Indikationsgebiet der Antiadiposita. Denn als Appetitzügler (Anorektika) stehen für die Zusatzbehandlung zu veränderten Lebens- und Essgewohnheiten nur wenige Arzneistoffe zur Verfügung. Und diese sind auch noch mit unerwünschten Wirkungen verbunden oder wegen der Nebenwirkungen wieder vom Markt verschwunden, man erinnert sich an den Canna­binoid-Antagonisten Rimonabant. Semaglutid erscheint in diesem Kontext als Lichtblick, oder ist dies doch bloß eine vom Wunschdenken getriggerte Übertreibung? Die Tatsache, dass das renommierte Wissenschaftsjournal Science Semaglutid zum „Breakthrough of the Year 2023“ ernannte, deutet darauf hin, dass hinter Semaglutid aus pharmakologischer Sicht mehr als ein Hype in den sozialen Medien steckt. Dadurch wird ein neuer und zweiter Blick auf diesen Wirkstoff notwendig, und auf das riesige Potenzial der Inkretinmimetika überhaupt, das über die Diabetes- und Adipositasbehandlung hinausgeht.

Geschichte der Inkretinmimetika

Als Semaglutid im November 2018 von der EMA die Zulassung als Antidiabetikum (Ozempic®) erhielt (seit Januar 2020 in Deutschland auf dem Markt), war es nicht das erste Inkretinmimetikum in dieser Indikation. Bereits seit 2005 wurde dieses Prinzip therapeutisch verfolgt, und mit Liraglutid (Victoza®), Lixisenatid (Lyxumia®) sowie Dulaglutid (Trulicity®) befanden sich schon andere rekombinante Analoga des Glucagon-like Peptid 1 (GLP-1) auf dem Markt. Letzteres hatte dabei aufgrund seiner langen, dem Sema­glutid ähnlichen, Halbwertzeit, die eine einmal wöchent­liche subkutane Applikation ermöglicht, bereits eine große therapeutische Bedeutung in der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2.

Rückblickend lässt sich resümieren, dass erst in Zeiten der rekombinanten Proteinarzneistoffe (2000er-Jahre) eine Idee therapeutisch verwirklicht werden konnte, deren Grundlagen schon vor ca. 60 Jahren aufgedeckt wurden. Bereits 1964 wurde die Erkenntnis publiziert, dass eine orale Glucose-Einnahme gegenüber einer gleichen Menge intravenös applizierter Glucose eine deutlich stärkere Insulin-Freisetzung bewirkt [1]. Postuliert wurden alimentäre Faktoren (Inkretine), die in den 1970er-Jahren in Form der beiden im Darm gebildeten Peptidhormone Glucose-abhängiges insulinotropes (Poly)-Peptid (GIP) sowie Glucagon-like-Peptid 1 (GLP-1) bewiesen wurden. Beide Peptide nehmen starken Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel und kontrollieren auf verschiedenen Ebenen die Glucose-Spiegel im Blut. Die Peptide sind aber extrem instabil und hydrolyseempfindlich und können daher selbst nicht als Arzneistoffe verwendet werden. Die rekombinante Herstellung stabilerer Peptidanaloga ‒ also der Inkretinmimetika ‒ eröffnete somit ein neues Prinzip insulinotroper Antidiabetika.

Betrachtet man die Wirkungen der Inkretinmimetika (s. Abb.) wird deutlich, dass neben verschiedenen Effekten zur Kontrolle und Normalisierung des Glucose-Haushalts (Steigerung der Insulin-Produktion in β-Zellen des Pankreas sowie deren erhöhte Proliferation, gesteigerte Insulin-Sensitivität und Glucose-Aufnahme in der Peripherie, Senkung der Gluconeogenese in der Leber), durch eine verlängerte Magenverweilzeit der Nahrung und durch eine zentrale Appetithemmung auch gewichtsreduzierende Effekte resultieren. Dies sind Effekte aller Inkretinmimetika, die nicht auf Semaglutid beschränkt sind. Auch Liraglutid (Saxenda®) wurde durch die EMA 2015 als ein Antiadipositum zugelassen.