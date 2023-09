In Netzwerken sich gegenseitig unterstützen und Mitarbeiter finden

Ihren Schritt in die Selbstständigkeit hat sich Eva Wolfmüller reiflich überlegt. Zuvor war die Mannheimer Apothekerin als Angestellte in einer öffentlichen Apotheke tätig und in dieser Funktion zunehmend unglücklich. Ihre Beziehung mit ihren Vorgesetzten sei schwierig gewesen und auch die generelle Stimmung im Betrieb habe ihr fast die Freude an der Arbeit geraubt.

Als sie schließlich beschloss, es in einer eigenen Apotheke besser zu machen, wurde sie in ihrem beruflichen Umfeld für diesen Plan belächelt. Man habe ihr nichts zugetraut, außer dass sie die Apotheke gegen die Wand fahren werde, so Wolfmüller. Doch davon ließ sich die frisch gebackene Apothekenleiterin glücklicherweise nicht entmutigen und machte sich stattdessen hoch motiviert an ihre neue Aufgabe.