Warum sollten Apotheken Social-Media nutzen?

Über soziale Netzwerke können Apotheken auf sich aufmerksam machen, bekannter werden und so neue Kunden gewinnen. Außerdem können sie sich so von der Masse abheben und Besonderheiten ihrer Apotheke bewerben, wie einen HIV-Schwerpunkt, Mutter-Kind-Betreuung oder die Spezialisierung auf onkologische Patienten.

Hashtag, Caption, Insights – Vokabeln der sozialen Medien

Hashtags sind Wörter oder Phrasen, die mit einem Doppelkreuz (#) beginnen und in sozialen Medien verwendet werden, um Beiträge zu kategorisieren und auf bestimmte Themen oder Trends hinzuweisen. Indem ein Hashtag in einem Beitrag verwendet wird, seien die Inhalte sichtbar für Menschen, die nach diesem Hashtag suchen, wie Richter erläuterte. Kuberczik wies allerdings darauf hin, dass Hashtags heutzutage kaum noch eine Rolle spielten, da die wenigsten tatsächlich nach bestimmten Wörtern suchten. Wenn Apotheker etwas posten, sollten die Hashtags spezifisch sein, also zum Beispiel ihren Standort (#Südberlin), den Namen der Apotheke (#AdlerApotheke) oder Inhaltliches (#Diabetes).

Eine Caption ist die Bildunterschrift, also ein Text, der einem Bild oder Video hinzugefügt wird, um zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wichtig sei, immer einen sogenannten Call-to-action in die Caption zu integrieren, also die Nutzer zu motivieren, mit dem eigenen Kanal zu interagieren, erläuterten die beiden. Ein Beispiel für einen Call-to-action sei: „Wenn dir der Beitrag gefallen hat, folge unserem Kanal“.

Ein Reel ist eine Funktion auf den Plattformen von Meta (Facebook & Instagram), die es Benutzern ermöglicht, kurze, unterhaltsame und kreative Videos zu erstellen und mit anderen zu teilen. Reels haben oft eine größere Reichweite als Bilder, wie Richter klarstellte.

Der Feed ist der Hauptbereich einer Social-Media-Plattform, in dem die Benutzer die Beiträge der Personen oder Seiten sehen, denen sie folgen. Der Feed sei die zentrale Stelle für das Entdecken und Interagieren mit Inhalten in der Social-Media-Plattform, so die Influencer.

Mit Insights die Zielgruppe analysieren

Die Insights sind statistische Daten und Analysen, mit denen interessante und wertvolle Daten der Menschen aufbereitet werden, die die eigenen Beiträge ansehen oder mit dem Kanal interagieren, ihn also zum Beispiel abonniert haben. Insights könnten aber nur bei Business Konten eingesehen werden, nicht bei Konten von Privatpersonen. Stellen Sie also sicher, dass das Social-Media-Konto Ihrer Apotheke ein Business-Konto ist, so der Appell.

Insights geben einen Einblick, welche Zielgruppe mit den Inhalten angesprochen wird. Sie helfen Benutzern von sozialen Netzwerken dabei, ihre Reichweite und das Engagement ihrer Inhalte zu verstehen und ihre Strategie entsprechend anzupassen, wurde erläutert. Die Insights umfassten, je nach Plattform zum Beispiel folgende Parameter: Anzahl der Aufrufe von Beiträgen, Impressionen, Zahl der Likes, durchschnittliches Alter der Nutzer des Kanals, sowie deren Geschlecht und Sprache. Auf Grundlage dessen könne man sehen, welche Inhalte die Zielgruppe, die man gerne ansprechen möchte, interessiert. Dafür müsse aber natürlich zunächst einmal die Zielgruppe bekannt sein.

Die Zielgruppe kennen

Richter und Kuberczik empfehlen, möglichst genau zu definieren, wer die Zielgruppe ist. Dazu könne man sich eine sogenannte Persona erstellen. Dabei sollte Alter, Geschlecht, Bedürfnisse und Ziele im Leben, Interessen, Wertvorstellungen und Beruf sowie Familienstand berücksichtigt werden. "Definieren Sie diesen Durchschnittskunden möglichst genau und welches Angebot Sie bieten (müssen), um diese Kunden anzusprechen," so die Aufforderung. Auf dieser Grundlage könnten Sprache, Tonalität und Inhalt der Social-Media-Beiträge abgestimmt werden.

Redaktionsplanung ist wichtig

Durch einen Redaktionsplan behielten Apotheken den Überblick über Ihre Inhalte, können sich teamintern abstimmen und haben Feiertage und Teamevents im Blick. In einen solchen Plan werde eingetragen, welche Inhalte wann laufen sollen bzw. wer sich darum kümmere. Entsprechende Tools gebe es kostenlos zum Herunterladen im Internet. Mit der MetaBusinessSuite (von Facebook und Instagram) können Beiträge vorgeplant werden.