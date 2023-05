Damit Interessenten Ihre Stellenausschreibung finden (wie Sie die am besten gestalten, lesen Sie im ersten Teil des Artikels), ist es relevant, in welchen Portalen und Medien Sie diese veröffentlichen. Als Erstes platzieren Sie die Stellenanzeige auf Ihrer Job- oder Karriereseite. Doch was gilt es bei Jobportalen und der Auffind­barkeit über Suchmaschinen zu beachten?

Über Suchmaschinen gefunden werden

Neben Jobportalen spielen Suchmaschinen wie Google eine sehr große Rolle bei der Jobsuche. In die Suchmaske werden Keywords wie „Jobtitel“ oder „Jobtitel + Ort“ eingegeben und schon werden Stellenangebote aufgelistet. Wichtig ist, dass Ihre Stellenanzeige auf der Plattform „Google for Jobs“ gelistet wird. Damit Google merkt, dass es sich um eine Stellenanzeige handelt, muss diese mit strukturierten Daten (als Schema Markup) ausgestattet sein. Es gibt Schema-Generatoren, die Ihnen bei der Erstellung des benötigten Codes helfen. Schlagworte für die Suchmaschinenoptimierung (search engine optimization, SEO) wie z. B. „Apotheker (m/w/d) in Ulm in Vollzeit“ können auf der Job- oder Karriereseite hinterlegt werden. Auf diese Weise findet die Suchmaschine die Seite bei entsprechender Suche besser und kann sie auflisten. Wenn Ihre Webseite mit WordPress aufgebaut ist, kann dies ergänzend zur Stellenanzeige durch SEO Plugins einfach hinterlegt werden. Fügen Sie Ihre Stellenanzeige auch in Ihrem Google Unternehmensprofil (früher „Google my Business“) als Beitrag mit einem Bild als Blickfang ein.

Jobportale und soziale Medien bespielen

Inserieren Sie Ihrer Stellenanzeige in den bekannten Jobportalen wie zum Beispiel Indeed, Jobpharm, der Bundesagentur für Arbeit, den Apothekerkammern, der PJ-Börse vom Bundesverband der Pharmaziestudierenden und bei Apothekenjobs. Posten Sie Ihre Stellenanzeige auch auf Ihren Social-­Media-Kanälen als Reel, Beitrag und in der Story.