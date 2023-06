Wie man erfolgreich Personal gewinnt

Eine Kernerkenntnis aus dem Coaching: eine positive Grundeinstellung ist wichtig. Auch schwierige Aufgaben gehen so laut Beckmann viel leichter von der Hand und die innere Einstellung strahlt zugleich ins Team, wird von diesem gespiegelt. Wo Probleme eher lähmend wirken, wird auf Herausforderungen mit einem kollektiven Ärmelhochkrempeln reagiert. Dies zeigt sich auch in der aktuellen Situation mit den häufigen Lieferengpässen: „Wir finden Lösungen, tauschen uns aus und arbeiten eng mit den Kolleginnen sowie Kollegen und Praxen zusammen.“

Problem oder Herausforderung?

Und auch an anderen Problemen oder Herausforderungen mangelt es Apotheken der heutigen Zeit keineswegs. Neben der mittlerweile zum Glück nur noch unterschwellig vor sich hin dümpelnden Pandemie sorgt unter anderem auch die zunehmende Digitalisierung für eine stete Veränderung der gewohnten Arbeitsumgebung. Beckmann und ihr Team erleben zusätzlich immer wieder, dass auch Betriebsschließungen in der Nähe unverhofft ganz neue Aufgabenfelder in ihre Apotheke hineinspülen. Dies betrachten sie und ihr Team bewusst nicht als Probleme oder Belastungen, sondern als interessante Herausforderungen, an denen man wachsen kann und an denen alle aktiv mitwirken dürfen. Diese Einstellung hat schon einige Früchte getragen, mittlerweile ist die Apotheke sehr breit aufgestellt: Es wird eine rundum Heimversorgung mitsamt individueller Verblisterung der Medikation angeboten, die Apotheke versorgt die Bevölkerung mit medizinischem Cannabis und für Fragen zum Thema Hilfsmittel hat sich ein Spezialteam formiert. Außerdem werden pharmazeutische Dienstleistungen angeboten und die Patientinnen und Patienten mit wechselnden Themenwochen immer wieder über Neues informiert. Derzeit arbeitet Beckmanns Team außerdem auf eine Zertifizierung als babyfreundliche Apotheke hin. Bei der Übernahme der entsprechenden Themenbereiche bezieht die Apothekerin ihr Team immer mit ein, alle Mitarbeitenden werden nach ihrem persönlichen Stärken- und Interessenprofil eingesetzt. Hierbei dürfen ihre Angestellten je nach Vorliebe auch einiges an Verantwortung übernehmen und ihren Arbeitsplatz aktiv mitgestalten. Zusätzlich nimmt sich die Chefin gerne Zeit für andere Ideen und Wünsche ihrer Belegschaft. Sie scheue auch Investitionen nicht, um die tägliche Arbeit pragmatischer und einfacher zu gestalten. So habe sie beispielsweise eine Firma mit der Entwicklung einer digitalen Plattform für die pharmazeutischen Dienstleistungen beauftragt, um den bürokratischen Aufwand für die zuständige Kollegin deutlich zu vereinfachen. Auch auf eine möglichst moderne und praktische Ausstattung ihres Labors lege Beckmann Wert. Gute Rahmenbedingungen für jede individuelle Position seien für den Erfolg des Betriebs, der mittlerweile insgesamt rund 20 Beschäftigte umfasst, essenziell.

Die persönlichen Bedürfnisse im Blick

Und dieser Anspruch ist nicht nur auf rein arbeitsbezogene Dinge begrenzt. Die Apothekenleiterin hat ebenfalls die persönlichen Bedürfnisse und Werte ihrer Belegschaft im Blick. Einige ihrer Angestellten dürfen beispielsweise anteilig im Homeoffice arbeiten, um ihre beruflichen und privaten Verpflichtungen besser miteinander vereinbaren können. Eine andere Kollegin fängt regelmäßig etwas später ihren Dienst an, da sie ihre Tiere morgens noch versorgen muss. Zudem ist Beckmann das gemeinsame Miteinander sehr wichtig. In ihrem Team werde nicht übereinander, sondern miteinander geredet. Es gibt dabei sowohl regen persönlichen als auch fachlichen Austausch. Auch solle jede Person in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Es sind ja schließlich alle unterschiedlich, da ist ein verschiedenes Tempo oder eine andere Arbeitsweise doch völlig logisch, so Beckmann. Und wenn mal Fehler passieren, wird das nicht als „Weltuntergang“ gesehen, sondern als eine Möglichkeit zum Lernen. In Beckmanns Apotheke dürfe man außerdem ganz in Ruhe krank sein und solle erst an den Arbeitsplatz zurückkehren, wenn die Leistungsfähigkeit wirklich wieder vollständig hergestellt ist. Generell ist gegenseitiges Vertrauen in ihrem Team ein hochgeachtetes Gut.