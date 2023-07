Um Fachkräfte auf Ihre Apotheke aufmerksam zu machen und Ihr Employer Branding zu stärken, sollten Sie interaktive Inhalte und Community-bildende Strategien einsetzen. Präsentieren/posten Sie beispielsweise Live-Rundgänge mitten im Apothekenalltag und Interviews mit den Mitarbeitenden. Kommunizieren Sie auch Herausforderungen im Team, die Sie gemeinsam gemeistert haben. Bieten Sie Möglichkeiten an, dass potenziell Bewerbende einfach mit Ihnen in Kontakt treten können. Es geht auch um den Vertrauensaufbau, der bei einem Wechsel zu einem neuen Arbeitsplatz sehr wichtig ist.

Botschafter:innen Ihrer Apotheke

Ermutigen Sie einige aus Ihrem Team, Ihre Apotheke zu repräsentieren. Ihre eigenen Angestellten können als Markenbotschafter:innen fungieren, indem sie positive Erfahrungen teilen, den Arbeitsplatz vorstellen und Fachkräfte auf Ihre Apotheke und das Stellenangebot aufmerksam machen.

Aktive Ansprache von Talenten

Neben der passiven Präsentation in den sozialen Medien sollten Sie aktiv auf talentierte Fach­kräfte zugehen und diese an­sprechen. Eine Direktansprache erfolgt üblicherweise auf den Business-Netzwerken wie LinkedIn und Xing. Viele Stelleninteressent:innen kennzeichnen in ihrem Profil, dass Sie offen für Stellen­angebote sind. Das können Sie z. B. durch einen besonderen Rahmen im Profilbild der Fachkräfte auf der Plattform LinkedIn erkennen. Nutzen Sie Suchfunktionen auf diesen Plattformen, um nach Fachkräften zu suchen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Gepflegte Profile von Apothekenfachkräften auf den Business Netzwerken beinhalten die ak­tuelle Position mit der Berufs­bezeichnung sowie deren Kenntnisse in einer übersichtlichen und prägnanten Darstellung. Hier können Sie schon einige Details des Lebenslaufs sehen, ohne die Fachkräfte kontaktieren zu müssen.

Unternehmensseite als digitales Aushängeschild

Mit einer aussagekräftigen Unternehmensseite auf Social Media und den Business-Netzwerk-­Plattformen können Sie gezielt auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen, um das Interesse der Top-Talente zu wecken. Präsen­tieren Sie Ihre Apotheke als attraktiven Arbeitsplatz mit einem aussagekräftigen Profil, Ihrem einheitlichen Unternehmensbranding und interessanten Inhalten. Teilen Sie Einblicke in den Arbeitsalltag: Nutzen Sie Bilder, Videos und „Hinter den Kulissen“-­Storys, um den poten­ziell Bewerbenden einen Eindruck von Ihrer Apotheke und dem Team zu vermitteln. Benutzen Sie Keywords, um in der Suchfunktion der Plattformen zu erscheinen. Liefern Sie überzeugende Gründe, weswegen Ihre Apotheke genau die passende Stelle für die Apothekenfachkräfte bietet. Geben Sie den Bewerbenden einen ersten Einblick in Ihr Unternehmen.

Karrierespezifische Beiträge und unterhaltsame kurze Videos aus dem Arbeitsalltag polieren Ihr Unternehmensimage in sympathischer Weise auf. Sie können so leichter eine emotionale Bindung mit poten­ziellen Talenten schon vor dem Bewerbungsgespräch aufbauen. Verwenden Sie passende Hashtags je nach Thema Ihres Beitrags oder Reels, um Ihre Reichweite auf Social Media und den Business-Netzwerken zu erhöhen. Ein Hashtag, als Raute gekennzeichnet (#), ist eine Art von Schlagwort, um die Inhalte Ihrer Beiträgen oder Reels thematisch passend einzuordnen. Wenn Sie in den sozialen Medien z. B. #apothekenjob in der Suchleiste eingeben, werden Beiträge oder Reels mit diesem versehenen Hashtag angezeigt. Bei bestimmten Plattformen wie Instagram kann man Hashtags folgen und veröffentlichte Inhalte/Formate mit diesem Hashtag werden Ihnen dann angezeigt.

Effekte messen

Mit der Anzahl der Ansichten Ihrer Beiträge und Reels sowie den Kommentaren und Likes wächst Ihre Reichweite in den sozialen Medien. Schauen Sie regelmäßig Ihre Zahlen an und analysieren Sie, warum gerade z. B. dieses Reel mehr Reichweite bekommen hat als andere Reels oder andere Formate. So können Sie gezielt gut laufende Maß­nahmen optimieren und Ihre Erkenntnisse in die Planung neuer Beiträge oder Reels einfließen lassen.

Bezahlte Stellenanzeigen

Mit gesponserten Stellenanzeigen in den sozialen Medien sprechen Sie Fachkräfte gezielt an und leiten Sie direkt zu Ihrem Bewerbungsformular weiter. Nutzen Sie bezahlte Stellenanzeigen nur, wenn Ihre Online-Präsenzen in den sozialen Medien oder auf der Webseite top gepflegt sind und ausreichend Informationen für Bewerbende dort zu finden sind. Bewerbende schauen sich in den meisten Fällen zuerst Ihre komplette Online-Präsenz an, bevor eine Bewerbung in Betracht gezogen wird.

Don’ts im Social Recruiting

Mit dem Eröffnen eines Accounts in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook und dem Posten eines Beitrags bzw. eines Reels von einer Stellenausschreibung ist es nicht getan. Social Recruiting funktioniert über einen kontinuierlichen sowie strategischen Aufbau des Accounts und regelmäßigen Content auf Ihren Kanälen. Alle Berührungspunkte im Bewerbungsprozess sollten aufeinander abgestimmt sein, um die Bewerbenden auf ihrem Weg zur neuen Stelle nicht zu verlieren. Das sind zum Beispiel durchdachte Prozesse, schnelle Rückmeldezeit nach dem Eingang einer Bewerbung und klickbare Links.

Fazit

Der gezielte Einsatz von sozialen Medien baut eine Beziehung zu den Stelleninteressenten auf. Ihre Apotheke erhält mehr Sichtbarkeit und kann Fachkräfte für Ihr Stellenangebot, das Team und das Unternehmen begeistern. Social Recruiting ist eine gute Möglichkeit, um potenzielle neue Mitarbeiter*innen zu erreichen, die sonst nie auf Ihre Apotheke aufmerksam geworden wären. Es ist ein wichtiger Bestandteil im Recruiting und sollte immer mit anderen Maßnahmen wie Employer Branding und Stellenausschreibungen in den gängigen Jobpor­talen kombiniert werden. Es gilt immer eine für Ihr Unternehmen spezifische und nachhaltige Strategie je nach Ausgangssituation zu wählen.