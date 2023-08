Nicht überfordern

Vermeiden Sie generell Überfor­derung, besonders in den ersten Tagen. Alles ist neu, wie z. B. das Warenwirtschaftsprogramm, und muss erst mal erlernt werden. Erinnern Sie sich an Ihre ersten Tage in der Apotheke. Die Aufregung ist besonders hoch in den ersten Tagen, da alles ungewohnt und neu ist. Packen Sie also nicht zu viel in die erste Woche, um die Talente nicht zu überfordern. Wir wollen Freude und Motivation erreichen und keinen Frust.