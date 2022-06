Weltweit wurden 2020 laut WHO schätzungsweise mehr als 1,5 Millionen Fälle von Hautkrebs diagnostiziert und mehr als 120.000 Menschen starben daran. Eine Hauptursache dieser malignen Hauterkrankungen liegt in der starken UV-Strahlung durch die verringerte Ozon-Schicht in der Stratosphäre. Durch UV-Schutz ließen sich viele dieser teils tödlich verlaufenden Erkrankungen vermeiden. Dafür soll die App die Nutzer unterstützen „wann und wie sie sich schützen können“, so die WHO-Leiterin der Abteilung Umwelt, Klimawandel und Gesundheit, Dr. Maria Neira. Sie empfiehlt jedem, die App täglich zu nutzen, um sich und seine Kinder zu schützen.

Entwickelt wurde die digitale Anwendung von zwei Zentren in Australien, die mit der WHO zusammenarbeiten. Dort konnte bereits mithilfe einer ähnlichen App das öffentliche Bewusstsein für den UV-Schutz verbessert werden.