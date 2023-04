Wird die Pollenbelastung in den kommenden Jahren also einfach immer stärker? Das wollte der Allergieinformationsdienst von Prof. Jeroen Buters, Direktor am Zentrum für Allergie und Umwelt/Helmholtz Munich & TU München, wissen. Laut Buters würden Birken bei steigenden Durchschnittstemperaturen zunächst mehr Pollen produzieren. Wird es der Birke allerdings zu warm, nimmt die Pollenproduktion wieder ab, bzw. verschiebt sich in höhere Lagen. Diesen Effekt erwarte er in einigen Jahren. Bei den Gräsern sei eine Verschiebung hin zu wärmebeständigeren Spezies zu erwarten, bei insgesamt steigender Pollenbelastung. Auch bislang nicht heimische Pflanzen können sich ansiedeln und zur Gesamtpollenbelastung beitragen. So zum Beispiel Ambrosia, die für besonders aggressive Pollen bekannt sei. Unter klimapollen.de können sich Interessierte eine Hochrechnung ansehen, wie sich die Belastung mit Birken- und Gräserpollen in Bayern bis ins Jahr 2085 voraussichtlich entwickeln wird.

Eine wirkliche Entspannung der Lage ist also nicht zu erwarten. Die Beratung von Heuschnupfen-Patient:innen wird ein zunehmend wichtiges Thema in Apotheken bleiben.