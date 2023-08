Pharmakologie bei Hitze: Beratung für die „Heiß Society“

Hitze: Die einen suchen sie, indem sie in den Sommermonaten Urlaub in Südeuropa machen. Die anderen – oft kränkere Menschen – bleiben daheim, um die zunehmenden Hitzewellen in Deutschland mehr schlecht als recht zu überstehen. Tausende Menschen sterben jährlich an den Folgen. Deutschland steht im Vergleich zu vielen Nachbarländern schlecht da.

Patienten mit eingeschränkten Organfunktionen und solche mit Multimedikation haben es besonders schwer: Die Hitze beeinflusst die Pharmakokinetik der Arzneimittel, die sie einnehmen. Das kann zu Überdosierungen führen. Andere Arzneimittel wiederum stellen bei Hitze-Perioden eine Belastung dar, weil sie zum Beispiel das Durstgefühl oder das Schwitzen hemmen.