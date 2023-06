Vorsicht heiß – Arzneimittel und der Flüssigkeitshaushalt

„Mit Hitze keine Witze“ so lautet das Motto des heute stattfindenden bundesweiten Hitzeaktionstag, der von der Bundesärztekammer und KLUG (Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.) veranstaltet wird. Hintergrund ist, dass die immer heißeren Sommer zunehmend die Gesundheit der Deutschen gefährden, adäquate Maßnahmen zum Schutz insbesondere von Risikogruppen in Deutschland aber Mangelware sind. Auch die Pharmacists for Future unterstützen den Hitzeaktionstag. In ihrer Pressemeldung stellen sie die Bedeutung der Apotheke für den Hitzeschutz heraus: „Die Apotheke vor Ort ist dabei ein besonders wichtiger Beratungspartner für die Menschen, um gerade Ältere oder chronisch Kranke zu erreichen und präventiv zu beraten.“ Sie fordern Apotheken daher auf, ihre Patient:innen zum Thema Hitze zu beraten und aufzuklären. Aber wie? Antworten auf diese Frage gab Verena Stahl in ihrem Vortrag auf der INTERPHARM 2023 (die DAZ berichtete). Hierbei ging sie unter anderem auf das Zusammenspiel von Hitze, Arzneimitteln und dem Flüssigkeitshaushalt ein.