Schüler:innen haben im Regelfall die Möglichkeit, für eine Unterrichtswoche erste Erfahrungen in Unternehmen, Behörden und Einrichtungen sowie in Instituten von Hochschulen zu sammeln und ein Schülerpraktikum zu absolvieren. Dies soll später bei der Berufsfindung helfen. Am Gymnasium findet das meist in den Klassen 10 und 11 (neunjähriger Bildungsgang) bzw. in den Klassen 9 und 10 (achtjähriger Bildungsgang) statt. Aber auch an Realschulen und anderen Schulen sind solche Schülerpraktika vorgesehen. Für Apotheken können sie eine Chance sein, junge Menschen vom Arbeitsplatz Apotheke zu überzeugen.

Die Apothekenberufe sind bei den Schulabgänger:innen noch recht unbekannt – das sollte sich ändern. Immerhin handelt es sich, aufgrund der Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten, um familienfreundliche und, wie zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt hat, sichere und krisenfeste Arbeitsplätze.