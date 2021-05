Adexa schreibt an Laumann wegen Impfpriorisierung in NRW

Apothekenmitarbeiter:innen, die keine Coronatests durchführen oder in Impfzentren mitarbeiten, haben laut der Coronaimpfverordnung des Bundes, „erhöhte“ und damit dieselbe Priorität wie beispielsweise Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind. Das entspricht der Gruppe drei. In manchen Bundesländern ist man davon abgewichen. So ist zum Beispiel in Baden-Württemberg das Apothekenpersonal grundsätzlich in Gruppe zwei eingestuft und dürfte mittlerweile zu großen Teilen zumindest einmal geimpft sein.

Anders in Nordrhein-Westfalen. Hier scheint es noch eine Unterteilung der Impfpriorisierung innerhalb der Gruppe drei zu geben: Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogerien werden mittlerweile zum Impfen aufgerufen – gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern sowie weiteren Beschäftigten an weiterführenden Schulen und im Justizvollzug mit Gefangenenkontakten, Gerichtsvollzieher:innen, Beschäftigten in den Servicebereichen der Gerichte und Justizbehörden, Richter:innen sowie Staatsanwält:innen und Beschäftigten im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz.