Vorschläge zur Finanzierung höherer Gehälter - die Datengrundlage

Beim Deutschen Apothekertag 2022 hat die Hauptversammlung einen Antrag der Apothekerkammer und des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein für einen Mitarbeiterpakt angenommen. Dieser sieht vor, dass die Apothekengewerkschaft Adexa und der Arbeitgeberverband ADA vereinbaren, zusätzliche Mittel aus einer Erhöhung der Apothekenhonorierung „unter Berücksichtigung der Lohnnebenkosten 1:1“ an die Mitarbeiter weiterzugegeben. Der Umfang der zu fordernden Erhöhung blieb dabei offen. Im Februar beschloss die ABDA ihre bekannte Forderung, den Festzuschlag auf Rx-Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro zu erhöhen. Daraufhin schlug der BVDAK-Vorsitzende Stefan Hartmann im DAZ-Interview vor, von einer Honorarerhöhung 60 oder 70 Prozent direkt in die Honorierung der Mitarbeiter fließen zu lassen. Doch was bedeuten solche Zahlen für die Apothekenmitarbeiter? Darum geht es in einer Analyse in der DAZ Nr. 22, 2023.