Zufriedene Mitarbeiter sind wichtig. Viele Inhaber legen darum großen Wert auf deren Bedürfnisse und möchten sich auch in der Zukunft noch besser auf sie konzentrieren und persönliche Freiheiten einräumen. Im idealisierten Fall bedeutet das: Selbstverwirklichung, eine passende Work-Life-Balance und eine daraus resultierende Sinnbildung, von der beide Seiten profitieren.

Das tarifliche Jahreszeitkonto

Allgemein wurde der Weg hin zu flexiblerem Arbeiten in den Apotheken bereits geebnet: in Form des tariflichen Jahreszeitkontos, geregelt im § 4 Bundesrahmen­Tarifvertrag/Rahmentarifvertrag Nordrhein. Es ermöglicht bei Vollzeit wöchentliche Arbeitszeiten von 29 bis 48 Stunden. Im Ausgleichszeitraum eines Jahres soll die durchschnittliche Wochenstundenzahl dann 40 Stunden betragen. Bei Teilzeitmitarbeitern können 75 bis 130 Prozent vereinbart werden. Und auch die Aufteilung von Notdiensten ist in den Tarifverträgen geregelt und ein Schritt in Richtung neuer Arbeitszeit­modelle in der Apotheke: Sie sollen im Verhältnis zur jeweiligen Wochenarbeitszeit geteilt werden.

Auslaufmodell 40-Stunden-Woche?

Viele junge Approbierte wünschen sich neben der Flexibilität zudem reduzierte Arbeitszeiten. Die Tarifkommission der ADEXA hat darauf bereits reagiert und fordert eine Absenkung der wöchent­lichen Arbeitszeit. Sie hält die 40-Stunden-Woche für nicht mehr zeitgemäß und nennt den Einzelhandel als passendes Beispiel, in dem 37,5-Stunden-Wochen gut funktionieren. Eine solche Reduktion der Arbeitszeit wäre sicherlich für viele in Vollzeit arbeitende Apothekenmitarbeiter ein willkommener Ausgleich für ihr Privatleben. Kürzere Arbeitszeiten wirken sich zudem positiv auf die Stresslevel der Mitarbeiter aus, in der Folge gibt es weniger Krankmeldungen.

Mehr Zeit fürs Private

Braucht jemand mehr Zeit für sein Privatleben, war das bisher auch schon möglich. In Apotheken arbeiten bekanntlich viele im beliebten Arbeitszeitmodell Teilzeit. Es hat in der Offizin Tradition: Apotheken gehören in gewisser Weise zu den Vorreitern auf diesem Gebiet, während sich viele andere Branchen dem Thema noch verschließen.

All diese Modelle sind gut, um die Flexibilität im Leben der Mitarbeitenden zu erhöhen und ihre Selbstbestimmtheit zu fördern. Was aber, wenn jemand Lebenspläne hat, die auch mit Teilzeit oder flexibleren Arbeitszeiten nicht realisierbar sind?

Um sich von der Konkurrenz ab­zuheben, müssen Inhaber neue Wege gehen, denn eine mögliche Absenkung der Vollarbeitszeit würde alle Apotheken betreffen und auch die Möglichkeit zur Teilzeit gibt es quasi überall.