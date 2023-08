Verblindung mittels Placebo-App

Eine verblindete Studie zum Nutzennachweis ist für DiGA ungewöhnlich, denn in der Regel wird die jeweilige App in Verbindung mit der Standardtherapie gegen die alleinige Standardtherapie erprobt. Die Studienteilnehmenden wissen in diesem Fall in welcher Gruppe sie sich befinden: Entweder nutzen sie die App (Interventionsgruppe) oder eben nicht (Kontrollgruppe). Aufgrund einer anderen Erwartungshaltung kann dies jedoch die Studienergebnisse beeinflussen.

Im Falle von Mebix soll nun eine verblindete Studie durchgeführt werden. Umsetzen möchte der Anbieter dies mithilfe einer Placebo-App. Wie diese gestaltet sein soll, wollten wir vom Anbieter wissen. Eine Antwort auf diese Anfrage steht derzeit allerdings noch aus.