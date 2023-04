Die App erstellt anhand von Nutzerdaten (Fitness, Beschwerdebild) zunächst einen individuellen Trainingsplan, um dann aus einem Angebot von 300 Videos die passenden Übungen auszuwählen. Während der Übung werden die Bewegungen via Smartphone-Kamera überwacht und durch den integrierten Bewegungscoach analysiert. Der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende „digitale Trainer“ gibt umgehend visuelles und sprachliches Feedback. Auf diese Weise soll die korrekte und sichere Ausführung gewährleistet werden. Nach dem 15- bis 30-minütigen Training können die Erfolge in der App dokumentiert und die Übungen so kontinuierlich an Schmerzintensität und Fitnesslevel angepasst werden.

Ergänzt wird das Angebot durch Achtsamkeitsübungen und Hintergrundinformationen zu den Themen Selbstmanagement sowie Änderung des Lebensstils.