BAH: Apotheken sollen zu DiGA beraten

Bereits im Juni hatte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Entwurf eines sogenannten Digitalgesetzes vorgelegt – Mitte Juli übersandte es den Verbänden den finalen Referentenentwurf zur Stellungnahme. Am vergangenen Freitag bezog nun der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) Position zum Entwurf. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich in seiner Stellungnahme mit den sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), also Gesundheits-Apps auf Rezept.