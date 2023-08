Binge-Eating und Tabakabhängigkeit – zwei DiGA dauerhaft erstattungsfähig

Anzahl an Binge-Eating-Episoden signifikant reduziert

In einer zweiarmigen randomisiert-kontrollierten Studie mit insgesamt 154 Teilnehmenden wurden die Auswirkungen des Programms auf die Binge-Eating-Störung untersucht [3]. Während die Kontrollgruppe im Studienzeitraum (12 Wochen) Zugang zur Standardversorgung erhielt, konnte die Interventionsgruppe zusätzlich die DiGA nutzen. Im Verlauf fanden an drei Tagen (zu Beginn, nach 6 bzw. 12 Wochen) diagnostische Messungen statt.

Als primärer Endpunkt wurde die Anzahl der Binge-Eating-Episoden mithilfe eines speziellen Fragebogens (Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-Q) gemessen. Des Weiteren wurden u. a. der Schweregrad der psychosozialen Beeinträchtigung, die Arbeitsfähigkeit und das Wohlbefinden betrachtet.

Die Auswertung der Studiendaten ergab, dass die Nutzung der DiGA im Vergleich zur Standardversorgung einen messbaren Vorteil bietet: Die Anzahl an Binge-Eating-Episoden reduzierte sich signifikant. Während sich die Symptome in der Interventionsgruppe um 60,99 % reduzierten, nahmen diese in der Kontrollgruppe nur um 8,06 % ab. Die Abstinenzrate betrug in der Anwendungsgruppe 20,00 %, in der Vergleichsgruppe hingegen 4,48 %. Auch die psychosoziale Beeinträchtigung sowie das Wohlbefinden verbesserten sich. In Bezug auf die Arbeitsfähigkeit ergab sich jedoch kein Effekt.