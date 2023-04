Ebenfalls neu im Verzeichnis ist „My7Steps App“. Die Webanwendung erweitert das bereits aus fünf DiGA (deprexis, elona therapy Depression, edupression.com, Novego: Depressionen bewältigen, Selfapys Online-Kurs bei Depression) bestehende Angebot für Menschen mit depressiven Episoden.

My7Steps App ist – wie der Name bereits verrät – in sieben Schritte unterteilt. In diesen sollen die Nutzenden lernen, ihre eigene Situation einzuschätzen, Lösungswege zu erarbeiten und umzusetzen. Zu diesem Zweck umfasst die Anwendung Informationstexte, Video- und Audiodateien sowie Übungen und Aufgaben. Laut Hersteller passt sich die Anwendung dabei entsprechend der eingegebenen Antworten an.

My7steps App ist kontraindiziert bei Schizophrenie, wahnhaften Störungen, akuten vorübergehenden psychotischen Störungen sowie schweren depressiven Episoden ohne psychotische Symptome. Ebenfalls ungeeignet ist die Anwendung bei Suizidversuchen in den letzten vier Wochen.