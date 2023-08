Norwegen ist im Apothekenbereich ein Sonderfall: Im Jahr 2001 liberalisierte das nordische Land sein Apothekensystem. Die neue Gesetzgebung führte zu einer großen Veränderung der Eigentumsverhältnisse und damit auch zu einer der größten Veränderungen in der 400-jährigen Geschichte des Sektors. Seitdem, so der norwegische Apothekerverband, ist ein zunehmender Anteil der Betriebsstätten im Besitz von nur wenigen Apothekenketten. Die vier wichtigsten heißen Apotek 1, Boots apotek, Vitusapotek und Ditt apotek. Dabei besitzen drei große internationale Apothekenunternehmen, die jeweils mit einem pharmazeutischen Großhändler integriert sind, etwa 80 Prozent aller Apotheken in Norwegen. Im Fall von Apotek 1 ist die deutsche Phoenix Group der Eigentümer, bei Boots apotek ist es die US-Gesellschaft AmerisourceBergen, und hinter Vitusapotek steckt das ebenfalls US-amerikanische Unternehmen McKesson.