Auswirkungen von Private-Equity im Gesundheitswesen

Dass es an weiteren Forschungsarbeiten aber auch einer fundierteren Berichterstattung zu dem Thema Bedarf gibt, wird nicht zuletzt deutlich, wenn man sieht, dass die Studie in Großbritannien trotz ihres hohen Abstraktionsgrades für Aufregung sorgte. Denn auch wenn Anfang Juli noch feierlich in Anwesenheit der Royals der 75. Geburtstag des öffentlichen Gesundheitssystems NHS gefeiert wurde, so pfeifen doch längst die Spatzen von den Dächern, dass es sich in einer tiefen Krise befindet, besser gesagt: kaputtgespart wurde. Eine Kennzahl: 7,5 Millionen Menschen warten auf Behandlungen oder Operationen. Befürchtet wird nun, dass die konservative Regierung einen breiten Ausverkauf starten könnte. Aber es gibt auf der Insel unzählige Organisationen, die für den Erhalt des NHS in öffentlicher Hand kämpfen – dankbar griffen sie die BMJ-Studie auf.

Cat Hobbs, Direktorin der Kampagnengruppe „We Own It“, zeigte sich laut der britischen Tageszeitung The Guardian, die über die Studie berichtet hatte, wenig überrascht von den Ergebnissen: „Wenn lebenswichtige Dienstleistungen privatisiert werden, bekommen die Patienten das Schlimmste aus beiden Welten: höhere Kosten für eine schlechtere Versorgungsqualität.“ Sie fügte hinzu: „Private-Equity-Firmen werden ihre Pflicht, finanzielle Gewinne zu erzielen, immer an erste Stelle setzen – das ist ihr Job.“ Der Kovorsitzende der Kampagnengruppe „Keep Our NHS Public“, Tony O'Sullivan, sagte, die Studie liefere einen „schreiend deutlichen Beweis“. Er forderte, dass Entscheidungsträger der öffentlichen Finanzierung der Gesundheitsversorgung Vorrang einräumen, wenn sie „schädliche“ Folgen für die Patienten vermeiden wollen.

Wenn es nach Alexander Borsa geht, steckt in der Frage nach den Auswirkungen des Anstiegs von Private-Equity-Beteiligungen im internationalen Vergleich noch viel Musik. „Wir glauben, dass dies ein wichtiger Bereich ist, mit dem sich Forscher in Zukunft befassen sollten, zum Teil wegen der wichtigen politischen und regionalen Unterschiede in der Gesundheitsversorgung“, erklärt er gegenüber der DAZ.