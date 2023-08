Zulassungsempfehlung für neue Langzeit-PrEP

Cabotegravir ist ein Integrase-Inhibitor gegen HIV-1 und verhindert, dass die virale Integrase die virale DNA in das Genom der menschlichen Wirtszellen einbaut. Zur antiretroviralen Therapie gegen HIV-1 ist Cabotegravir (Vocabria) auch in Deutschland bereits auf dem Markt und wird in Kombination mit dem nicht-nucleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI) Rilpivirin (Rekambys) eingesetzt. Auch hier muss nur an sechs Tagen pro Jahr eine Arzneimittelapplikation erfolgen, was nicht nur in der HIV-Prävention, sondern auch in der HIV-Therapie als Vorteil bewertet werden kann.