HIV – Was sich seit der Entdeckung vor 40 Jahren alles getan hat

In den 80er-Jahren wusste die Medizin noch sehr wenig über eine damals neuerdings häufiger auftretende Immunschwäche. Das ist heute anders: Man weiß, dass es sich bei HIV (Humaner-Immundefizienz-Virus) um eine Viruserkrankung handelt, die im schlimmsten Fall unbehandelt zu AIDS, einer erworbenen Immunschwäche, führt. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Arzneimittel, die in Kombination eingesetzt die Vermehrung der HI-Viren reduzieren oder eine AIDS-Erkrankung viele Jahre in die Zukunft verschieben können. Die Betroffenen dürfen dank der enormen Forschung ein weitaus normales Leben führen. Die aktuelle Leitlinie der Deutschen AIDS Gesellschaft wird gerade überarbeitet, da neue Medikamente und Wirkstoffe in den letzten Jahren zugelassen wurden.