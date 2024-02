Ratiopharm und Heumann wollen PrEP-Versorgung stabilisieren

Die Deutsche Aidshilfe (DAH), die ambulant tätigen HIV-Mediziner*innen (dagnä), die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG) und die Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter Apotheken (DAHKA) haben sich kürzlich mit Vertreter:innen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bei einem digitalen Runden Tisch zum derzeit in den Apotheken deutlich spürbaren PrEP-Engpass (Prä-Expositions-Prophylaxe mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil) beraten. Man habe das BfArM darum gebeten, beim Gesundheitsministerium auf die Feststellung eines Versorgungsmangels nach § 79 Abs 5 AMG hinzuwirken, hieß es dabei unter anderem. Am 29. Januar teilte eine Sprecherin des BMG der DAZ dann mit, dass vermutlich am heutigen Donnerstag ein Versorgungsmangel im Bundesanzeiger veröffentlicht werden könnte.

Doch wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) nun meldet, soll sich die mangelnde Verfügbarkeit des HIV-Arzneimittels laut BfArM bereits in wenigen Tagen „deutlich stabilisieren“. Ein BfArM-Sprecher sagte der dpa: „Das ergibt sich aus einer engen Abstimmung zwischen dem BfArM und den Zulassungsinhabern Ratiopharm und Heumann, die nun gegenüber dem BfArM bestätigt haben, sehr kurzfristig erhebliche Warenkontingente für den Markt zur Verfügung zu stellen.“

Anfang der Woche hatte das BfArM noch mitgeteilt, dass sich die Verfügbarkeit im Februar zunächst nur leicht stabilisieren werde. Laut den aktuellen Plänen sollten die Vorräte bis mindestens Ende April reichen und ausreichend Medikamente für die Versorgung der Nutzer:innen zur Verfügung stehen.