In der Privaten Krankenversicherung (PKV) gibt es allerdings nicht einmal die in der Hilfstaxe vorgesehenen Abschläge für Wirkstoffe und Fertigarzneimittel. Für die privaten Versicherer ist vielmehr auch in diesem speziellen Versorgungsbereich die Arzneimittelpreisverordnung einschlägig. Eine gesetzliche Regelung, wonach Einkaufsvorteile zugunsten der PKV weiterzugeben sind, gibt es nicht. Es gibt auch keine Bestimmungen zum Umgang mit Verwürfen. „In der Regel mündet dies darin, dass die PKV teilweise etwas höhere Preise für Zubereitungen bezahlt als die GKV“, erklärt der PKV-Verband den Hintergrund.

Auf Nachfrage heißt es seitens des Verbands, die Margen, auf die vergangene Woche unter anderem der Monitor-Beitrag hingewiesen hat, würden „vermutlich auch bei PKV-Versicherten durch die herstellenden Apotheken abgegriffen, weil die Arzneimittel-Rabatte nicht an die Patienten weitergegeben werden“.

PKV-Sprecher Stefan Reker sieht daher den Gesetzgeber gefordert: „Die PKV-Versicherten müssen an den erheblichen Einkaufsvorteilen der Zytostatika-Apotheken (einschließlich der Krankenhausapotheken) teilhaben können“, fordert er. Die Freistellung dieser Apotheken von den üblichen Preisvorgaben für den Einkauf der verwendeten Fertigarzneimittel sollte zu einer kostengünstigeren Arzneimittelversorgung aller Patienten im Bereich der teuren Zytostatika-Versorgung führen. „Folglich besteht hier dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Der Gesetzgeber sollte dafür sorgen, dass erzielte Rabatte an die Versicherten weitergereicht werden.“