Vielleicht sollte endlich über eine grundlegende Neugestaltung des Systems der ambulanten Zytostatikaversorgung nachgedacht werden? Vielleicht sollte dabei von den Bedürfnissen der schwerkranken Patient:innen ausgegangen und erst in einem zweiten Schritt auf den wirtschaftlichen Aspekt eingegangen werden? Bereits 2017 habe ich für den Zytobereich ein Kommissionsmodell vorgeschlagen, das die zubereitenden Apotheken sowohl aus der Haftung für die sehr teuren Wirkstoffe herausnehmen (Risikoreduzierung) als auch deren Vergütung auf eine auskömmliche und indexierte Herstellpauschale (für ihre geleistete Arbeit!) beschränken würde. Gewinnerwartung korreliert eben direkt mit Risikobereitschaft. Über die detaillierte Ausgestaltung des Kommissionsmodels kann natürlich diskutiert werden – wenn man denn will. Vielleicht will man aber auch nur alle paar Jahre über die „riesigen“ Gewinnmargen der Zytoapotheken schwadronieren, vergängliche Schlagzeilen produzieren, die bekannten Fehler wiederholen und Lösungen letztlich verhindern…