Aber diese seinerzeit neu eingeführten Rabattverträge mit Herstellern (§ 130a Abs. 8a SGB V) sind aus Sicht des AOK-Bundesverbands keine sinnvolle Alternative zu jenen mit Apothekern. Anfänglich wurden einige dieser Ausschreibungen im Open-House-Verfahren unternommen – für sie gilt die gesetzliche Vorgabe, dass diese Vereinbarungen von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich geschlossen werden müssen.

Diese Regelung sei in verschiedener Hinsicht problematisch, heißt es seitens des AOK-Bundesverbands auf Nachfrage der DAZ: „So überlagern sich diese Rabattverträge mit den gleichartig ausgerichteten Verhandlungen zur Hilfstaxe. Nicht nur aus diesem Grund war die Beteiligung von Herstellern an Verträgen in NRW, Schleswig-Holstein und Hamburg zögerlich.“ Zudem weist der Kassenverband darauf hin, dass Verträge mit wenigen Herstellern über zwei Jahre das Risiko der Marktverengung berge – und damit wegen „perspektivisch drohenden Lieferengpässen in diesem Segment kritisch zu werten wäre“. Vor diesem Hintergrund halte man die regionale apothekenbezogene Ausschreibung zur Belieferung von Arztpraxen für geeigneter.

Ärzte sollen Apotheke nicht selbst auswählen

Richard kritisiert in der Pressemitteilung überdies die „offensichtlichen Verflechtungen zwischen Ärzten und beliefernden Apotheken oder Herstellbetrieben“ im Bereich der Zyto-Versorgung. Es habe gute Gründe, dass Ärzte nicht an dem verdienen sollen, was sie selbst verordnen. Umgekehrt sei es Arzneimittellieferanten nicht erlaubt, Arztsitze zu Vertriebszwecken aufzukaufen. Daher dürften Apotheken inzwischen auch keine Medizinischen Versorgungszentren mehr gründen.

Der AOK-Bundesverband meint: Um möglichem Fehlverhalten vorzubeugen, sollten Ärzte nicht selbst auswählen, welche Apotheke die parenteralen Zubereitungen liefert. Auch die könne mit apothekenseitigen regionalen Ausschreibungen verhindert werden.