Unter Berufung auf letzteres Dokument hätte sich die Verbraucherzentrale zunächst ein kritisches Hinterfragen der Eigendiagnose gewünscht – laut Briefing der Testkunden lag in dem fiktiven Fall keine ärztliche Diagnosestellung vor. Ein solches Hinterfragen fand in der Hälfte der Apotheken statt: in zehn Apotheken wurde ein Arztbesuch angeraten.

Weiterhin merkt die Verbraucherzentrale an, dass Hinweise darauf angebracht gewesen wären, dass Nahrungsergänzungsmittel generell nicht zur Behandlung von Erkrankungen bestimmt sind, was in vier der 20 Beratungsgespräche stattfand.

13 Apothekenteams sprachen Produktempfehlungen aus, in drei Fällen sei hierbei eine (bedingte) Wirksamkeit des Präparates bei Long-COVID suggeriert worden. Hierzu merkt die Verbraucherorganisation an, dass die Patientenleitlinie von der Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln in der Selbstmedikation abrät. Stattdessen soll laut dieser hausärztlich geprüft werden, ob ein entsprechender Mangel vorliegt.