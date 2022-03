Seit fünf Jahren betreiben die Verbraucherzentralen nun das Internetportal www.klartext-nahrungsergaenzung.de zum Thema. Das dort tätige Expertenteam meldete laut eigener Aussage seither 250 Produkte an die Überwachungsbehörden, die ihnen zuvor durch Verbraucheranfragen und -beschwerden zugetragen wurden. Daraus resultierten zahlreiche Gerichtsverfahren.

Besonders häufig warnten die Verbraucherzentralen demnach vor krebserregendem Ethylenoxid in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, vor unzulässigen Arzneisubstanzen, Salmonellen und zu hohen Dosierungen einzelner Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln, etwa zu viel Curcumin und Piperin in Kurkuma-Produkten. Sie könnten leberschädigend wirken.

In den Augen der Verbraucherzentrale ist es inakzeptabel, dass die Politik diesen Milliarden-Markt nicht regelt und vor Irreführung und gesundheitlichen Risiken schützt. Sie fordert daher die Bundesregierung auf, Verbraucher:innen vor gesundheitlichen Risiken zu schützen und den Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln strenger zu regulieren.