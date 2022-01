Könnten Nahrungsergänzungsmittel bei Fatigue nach Corona helfen?

Während so mancher im Rahmen der Omikron-Welle auch auf ein Ende der Pandemie hofft, ist noch immer nicht klar, wie sich Corona langfristig auf unsere Gesundheit auswirken könnte – Stichwort Long-COVID. Kurz vor Weihnachten sagte der Mediziner Dominik Buckert vom Universitätsklinikum Ulm der Nachrichtenagentur dpa: „Der Wissenszuwachs in den vergangenen Monaten war enorm“, das Gesamtbild der Erkrankung sei heute nicht mehr so nebulös, wie es zu Beginn der Pandemie war.