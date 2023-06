Geschlossen? Geht doch!

Aber der Apothekerschaft ist gestern noch etwas viel Größeres gelungen: Sie hat endlich einmal Geschlossenheit gezeigt – und das nicht nur in dem Sinne, dass sie ihre Apotheken zugesperrt hielt. In den Tagen vor dem Protest hatte es sich bereits abgezeichnet, dass diesmal tatsächlich viele mitmachen werden und die Mehrheit der Apotheken geschlossen bleiben. Mehrere Verbände hatten im Vorfeld von einer Beteiligung von etwa 90 Prozent gesprochen. Eine Umfrage der ABDA bestätigt das.

In der Vergangenheit sind Protestaktionen immer wieder an der Angst gescheitert, dass der Wettbewerber nicht mitmachen und den Umsatz seines Lebens machen könnte. Und ja, auch dieses Mal gab es abtrünnige Kollegen, die einfach normal geöffnet hatten, teils sogar ohne jeglichen Hinweis auf den Protest. Aber die waren in der Minderheit. Die Kolleg:innen in der näheren Umgebung haben sich aber davon nicht abhalten lassen und einfach trotzdem zugemacht. Chapeau! Zu beobachten war das beispielsweise in der Stuttgarter Innenstadt: Fünf Apotheken auf engstem Raum, eine davon offen, der Rest geschlossen (übermäßig viel los war bei der geöffneten Apotheke übrigens nicht).

Neue Geschlossenheit?

Um von der neuen Geschlossenheit der Apothekerschaft zu sprechen, dazu ist es wohl zu früh. Wenn aber ein bisschen davon erhalten bleiben könnte – während der weiteren Proteste und am besten auch noch darüber hinaus – wäre es immerhin ein guter Anfang.