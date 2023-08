„Wir dürfen nicht nachgeben“ – das war die Botschaft, die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening Mitte Juli in einem Brief der Apothekerschaft mitgab. Trotz Sommerpause werde die Standesvertretung ihre politischen Aktionen fortführen. Auch wenn mit dem ALBVVG einige Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker erfüllt worden seien, habe die Politik das wichtigste Anliegen des Berufsstands bislang ignoriert: „eine Verbesserung der seit Jahren stillstehenden Honorierung der Apotheken“, so Overwiening.

Nachdem die ABDA für Ende Juli bereits angekündigt hatte, dass Gesundheitspolitiker:innen Post von der ABDA in ihrem Briefkasten haben werden, wird sie in den kommenden Tagen die nächste Stufe ihrer „Eskalationsstrategie“ zünden. „Da sich die Politik nach wie vor weigert, den wirtschaftlichen Druck in unserer Branche auszugleichen“, so Overwiening in einer Pressemitteilung der ABDA vom Montag, werde man nun die Patientinnen und Patienten zu Wort kommen lassen.