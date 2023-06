Nach dem Protest ist vor dem Protest

Die Demos sind vorbei, die Apotheken haben wieder offen, die Presse hat ihre Artikel geschrieben. Und was passiert nun mit den Forderungen der Apothekerschaft? Die Bemühungen der ABDA zielen auf das derzeit laufende parlamentarische Verfahren zum Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG). In diesem sollen, wenn es nach den Vorstellungen der ABDA läuft, die Forderungen bezüglich unter anderem der Präqualifizierung, der Retaxationen – und vor allem der Honorarerhöhungen Berücksichtigung finden.

In diesem Sinne erklärte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am Donnerstag, einen Tag nach den bundeweiten Protesten, in einem Videostatement: „Die Politik ist nun am Zug. Noch eine Woche lang haben die Bundestagsabgeordneten Zeit, das Lieferengpassgesetz so zu ändern, dass die Arzneimittelversorgung in den nächsten zehn bis 20 Jahren sicherer wird.“ Denn viel Zeit ist vor der Sommerpause wirklich nicht mehr – die letzte Sitzung im Bundestag findet in der ersten Juli-Woche statt. Zumindest für die kommende Woche lässt sich am Freitagmittag im Sitzungsplan des Bundestages der Tagesordnungspunkt ALBVVG noch nicht finden. Aber: Am Mittwoch wird das ALBVVG Thema jedoch abschließend im Ausschuss für Gesundheit beraten – mitsamt Änderungsanträgen. Damit könnte sich an der Tagesordnung des Bundestagsplenums noch etwas ändern.