Seit nunmehr einem Jahr ist die Gedisa für das Portal verantwortlich und werkelt daran, den Apotheken weitere digitale Anwendungen bereitzustellen. Mit dem neuen telepharmazeutischen Angebot etwa sollen Apotheken viele Beratungs- und Dienstleistungen nun rein digital anbieten können, schreibt die Gesellschaft. „Gleichzeitig können Bürgerinnen und Bürger, die nicht persönlich in die Apotheke gehen können oder möchten, trotzdem die Services der Apotheken nutzen. Das ist ein richtungsweisendes Feature – nicht nur für ältere Patientinnen und Patienten, sondern auch für Menschen auf dem Land, Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Eltern mit Kleinkindern, die nicht mobil sind.“

Anmelden, freischalten, loslegen

Um den kostenfreien Service zu nutzen, müssen sich Apotheken laut Gedisa zunächst im Apothekenportal anmelden und die Funktion freischalten. Dann können sie die Funktion via Verlinkung zu Apomondo nutzen. „Kundinnen und Kunden brauchen hingegen nichts weiter zu tun, als sich im Gedisa Apothekenmanager anzumelden, eine Apotheke auszuwählen, die die Telepharmazie anbietet, und sich online einen Termin zu buchen.“ Voraussetzung für die digitale Beratungsleistung via Telepharmazie ist demnach ein persönliches Erstgespräch in der Apotheke vor Ort.

Darüber hinaus soll die Telepharmazie auch in den Offizinen für Entlastung sorgen, betont die Gedisa. „So können drängende Fragen auf Kundenseite schnell und unkompliziert gelöst und Beratungsgespräche leichter in den oft stressigen Apothekenalltag integriert werden.“ Dabei werden den Angaben zufolge persönliche Daten DSGVO-konform behandelt und liegen ausschließlich auf deutschen Servern, sodass sie überdies dem strengen deutschen Datenschutzrecht unterliegen.