Kommunikationstool auf „Mein Apothekenportal“

Betreiber des Apothekenportals ist die Gesellschaft für digitale Services der Apotheken (Gedisa), welche eine Tochter von 16 Landesapothekerverbänden bzw. -vereinen darstellt. Ziel ist es, den digitalen Fortschritt in der Apothekenbranche voranzubringen. Die Plattform richtet sich einmal an die Apotheken (mein-apothekenportal) und daneben an die Kunden (mein-apothekenmanager). Das Kundenportal wurde als WebApp programmiert, welches auf allen technischen Endgeräten gleichermaßen zu erreichen ist. Es handelt sich nicht um eine klassische App, sondern die Seite wird über einen beliebigen Browser auf Tablet, Smartphone oder PC geöffnet.