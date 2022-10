In Westfalen-Lippe sollen die Apotheken jetzt für die Nutzung des Apothekenportals zahlen, über das etwa die COVID-19-Impfzertifikate ausgestellt werden und die Impfsurveillance für COVID-19-Impungen abgewickelt wird. Wer das Portal weiter nutzen möchte, wird aktuell aufgefordert, sich für die Basis- oder die Vollversion zu entscheiden – dafür fallen Kosten in Höhe von 20 beziehungsweise 75 Euro im Monat an.

Grund für diesen Umstand ist, dass der Apothekerverband Westfalen-Lippe als einziger der 17 Verbände bundesweit nicht als Gesellschafter an der Gedisa (Gesellschaft für digitale Services der Apotheken) beteiligt ist. Im März konnte sich die Mitgliederversammlung nicht dazu durchringen, sich an der Gedisa zu beteiligen, unter anderem, weil ihr kein aussagekräftiger Businessplan vorlag.