Auge in Auge mit dem Kunden

„Apotheker waren immer schon digitale Vorreiter“. Dieser Satz von Margit Schlenk, Inhaberin der Nürnberger Moritz-Apotheke, steht in gewisser Weise exemplarisch für Apomondo, eine von ihr und vier weiteren Gesellschaftern entwickelte App. Die ermöglicht es Apothekern, mittels Telepharmazie, also per Video, die Kunden zu beraten. Mit Hilfe der digitalen Anwendung können aber auch Corona-Schnelltests in einer Apotheke in der Region gebucht werden.