Bei der hormonellen Verhütung mit oralen Kontrazeptiva sind neben dem Nutzen in den vergangenen Jahren zunehmend die Risiken in den Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit getreten. Dazu haben auch Informationen in den Fachmedien beigetragen.

Was in den Sozialen Medien daraus gemacht wird, kritisiert derzeit der Berufsverband der Frauenärzte (BVF): „Vornehmlich in den sozialen Medien berichten Frauen über ihre negativen Erfahrungen mit hormonellen Kontrazeptiva. Diese Einzelmeinungen spiegeln jedoch nicht immer die umfassenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und Errungenschaften wider. Die Erfahrungen sind oft nicht übertragbar.“ Sie würden der Bandbreite der unterschiedlichen Hormonpräparate nicht gerecht.