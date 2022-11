WHO für Depot-Verhütungsmittel direkt aus der Apotheke

Dabei sind nicht nur die Verhütungsmethoden zahlreich und unterschiedlich, sondern vor allem auch die Bedingungen in den verschiedenen Ländern, in denen die WHO-Empfehlungen zum Einsatz kommen können und sollen. So schien die Versorgung mit Verhütungsmitteln während der Corona-Pandemie in Deutschland nie gefährdet zu sein. Allerdings stellt die WHO in ihrer Mitteilung eine Empfehlung in den Vordergrund, die auch hierzulande für Apotheker:innen – auch aus pharmazeutischer Sicht – interessant ist.