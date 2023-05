Orale hormonelle Kontrazeptiva unterliegen in vielen Ländern, darunter Deutschland, aber auch die USA, der Verschreibungspflicht und erfordern so Millionen von Arztkontakten jedes Jahr. In den USA könnte sich dies möglicherweise bald ändern: Ein Beratungsgremium hat der US-Arzneimittelaufsichtsbehörde den Entlass eines Gestagenmonopräparates aus der Verschreibungspflicht empfohlen.