In diesem Schulungsmaterial (Version 3 / Stand: September 2021) zu den KHK wird darauf hingewiesen, dass sich Thrombose-Risikofaktoren der Anwenderinnen über die Zeit ändern können. Richtet sich das Informationsmaterial also zunächst vor allem an Ärzte, Ärztinnen und Patientinnen, so können bei Stammkundinnen auch Apothekerinnen und Apotheker helfen, nochmals an die wichtigsten Punkte zu erinnern, sollten sich bei den Patientinnen Änderungen ergeben.